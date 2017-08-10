На бульваре Марии Примаченко в Печерском районе Киева появятся арт-объекты по мотивам творчества художницы. Об этом сообщает Cultprostir.

Авторы проекта Prima Maria Art Boulevard решили сделать музей под открытым небом протяженностью 500 метров. По плану, арт-объектами станут жилые дома, офисные.подробнее