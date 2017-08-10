В Киеве бульвар обустроят арт-объектам по творчеству Примаченко
Категория: Столица | 10 августа 2017 04:00

   На бульваре Марии Примаченко в Печерском районе Киева появятся арт-объекты по мотивам творчества художницы. Об этом сообщает Cultprostir.

Авторы проекта Prima Maria Art Boulevard решили сделать музей под открытым небом протяженностью 500 метров. По плану, арт-объектами станут жилые дома, офисные.подробнее

Новость была оставлена 10 августа 2017 04:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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