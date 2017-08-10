Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, почему форвард сборной России Артема Дзюба в последних матчах перестал выходить на поле в основном составе петербургской команды. Функционер отметил, что очень уважает и любит футболиста, но тому на тренировках и во время матчей нужно доказывать, что он лучший.

Новость была оставлена 10 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.