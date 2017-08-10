Футболисты «Пайде» поразили свои ворота спустя 15 секунд после начала гостевой встречи в рамках Кубка Эстонии против «Левадии». Разыграв мяч в центре поля, гости начали пасовать назад, пока в игру не вступил вратарь. Голкипер сделал передачу на защитника, но не смог принять ответный пас.

Новость была оставлена 10 августа 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.