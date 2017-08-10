Вслед за публикацией новых рендеров смартфона YotaPhone 3, находящегося в разработке, сегодня в Сеть были выложены и его аппаратные спецификации. Также получили подтверждение слухи о переименовании гаджета – после релиза YotaPhone 3 превратится в просто Yota 3, нравится нам это или нет.

В оснащение смартфона YotaPhone 3 в его топовой комплектации вошли процессор Qualcomm 625 и 4 Гб оперативной памяти, тогда как емкость встроенного накопителя составила немалые 128 гигабайтов. Основной экран смартфона располагает разрешением Full HD или 1920х1080 точек при диагонали 5,5 дюйма, но здесь есть еще и второй экран, ради которого все и затевается – это монохромный е-ink на тыльной панели, поддерживающий разрешение HD или 1280х720 точек при диагонали 5,2 дюйма.

С таким экраном YotaPhone 3 отлично сойдет за многофункциональную электронную книгу, и в этом заключается его основное (и единственное) конкурентное преимущество. Фотокамер у смартфона две – 12 Мп сзади и 13 Мп спереди, плюс есть батарея на 3200 мАч, ОС Android 7.0 Nougat и порт USB-C. Судя по всему, 4 Гб RAM станут частью и базовой версии YotaPhone 3, оцененной в 350 долларов США и дополненной 64 Гб встроенной памяти. Модель на 128 Гб обойдется уже в 450 долларов, и совершить такую покупку получится в ноябре текущего года.