Компания Acer представила новый хромбук под названием Chromebook 11 C771, созданный в первую очередь для школьников и студентов. Разработанный для образовательных учреждений, этот мобильный компьютер отлично защищен от детей, не умеющих аккуратно обращаться с техникой – для этого у него есть очень прочный корпус.

Acer Chromebook 11 C771 поставляется с экраном на 11,6 дюйма и разрешением 1366х768 точек, по умолчанию несенсорным. Опционально к нему можно добавить тач-панель, после чего он научится открываться на 180 градусов (не на 360, а именно на 180). Внутри ноутбука скрыт процессор Intel Celeron, Core i3 или Core i5 поколения Skylake образца 2015 года. Также в наличии 4 Гб оперативной памяти, а вот емкость накопителя производитель уточнять не стал – в хромбуках редко можно встретить больше 32 Гб.

Acer Chromebook 11 C771 способен выдержать падение с полутораметровой высоты благодаря защите по стандарту MIL STD 810G, плюс у него есть высокая вероятность выжить после того, как на его клавиатуру выльется до 330 миллилитров воды, а это явно больше обычного 200-миллиметрового стакана. В компьютере предусмотрены батарея на 13 часов автономной работы, модуль Wi-Fi 802.11ac, вход под наушник и порты USB-C и USB 3.0. Цена вопроса – $330 с тачскрином и $270 без него.