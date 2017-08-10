В китайской сети микроблогов Weibo появилась публикация рендеров Samsung Galaxy Note 8, судя по качеству, официальных. На них смартфон изображен в нескольких цветах корпуса, и это, насколько известно, новый рекорд, поскольку оттенков этих – целых восемь.

Судя по всему, новый фаблет Samsung Galaxy Note 8, анонс которого пройдет на мероприятии Samsung Unpacked в Нью-Йорке 23 августа, выйдет в синем, розовом, бирюзовом, золотом, фиолетовом, серебристом, голубом и классическом черном вариантах окраски, так что каждый сможет выбрать нужную ему и не тратиться на покупку чехла. Огромное количество оттенков – это, по сути, единственное, что может предложить восьмой Ноут покупателям, поскольку в остальном это тот же Samsung S8+, только с экраном на 6,3, а не на 6,2 дюйма. Да, у него есть стилус S-Pen, но это уже традиция для линейки Note.

Да, в него встроена двойная основная камера, но ее можно найти и в устройстве за $150. К слову, сканер отпечатков пальцев опять расположили рядом с этой самой камерой, хотя именно этот недостаток больше всего раздражает в S8. Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу по цене около 1100 долларов США, и в его состав войдут АКБ емкостью 3300 мАч, экран Quad HD+, 6 Гб ОЗУ, накопитель на 64 Гб и топовый процессор Qualcomm 835.