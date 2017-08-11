«Монако» и «Пари Сен-Жермен» договорились о трансфере нападающего Килиана Мбаппе в парижский клуб. По информации источника, ПСЖ заплатит за 18-летнего форварда 160 миллионов евро, еще 20 миллионов «Монако» может получить в качестве бонусов. Парижанам осталось оформить документы и согласовать условия личного контракта.

Новость была оставлена 11 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.