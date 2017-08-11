Российский велосипедист Алексей Щебелин победил в самой многодневке Red Bull Trans-Siberian Extreme. Спортсмен преодолел 9 тысяч 156 километров за 312 часов 16 минут 58 секунд. Второе место занял немец Пьер Бишофф. Бразилец Марсело Флорентино Соареш расположился на третьей строчке в общем зачете.

Новость была оставлена 11 августа 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.