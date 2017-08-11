В крупном интернет-магазине GearBest установлены сниженные цены на три смартфона с уникальным для их ценового сегмента функционалом. Аналогов в этом плане у них нет, а если и есть, то за более крупную сумму. Первым уникальным смартфоном является недавно анонсированный LEAGOO KIICAA MIX, доступный для предварительного заказа. Это безрамочный моноблок, оцененный всего лишь в $110 с купоном «GBlkmix», и старт его продаж в черном цвете металлического корпуса назначен на 9 сентября.





Экран смартфона LEAGOO KIICAA MIX обладает лишь нижней рамкой, но при этом разговорный динамик находится на своем законном месте. Дисплей поддерживает разрешение Full HD при диагонали 5,5 дюйма, а список основных характеристик смартфона включает в себя 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, и 8-ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц.

Второй уникальный смартфон – это M-net Power 1 стоимостью всего лишь $50 без промо-кодов. Несмотря на столь невысокую цену, в наличии у него есть аккумулятор емкостью 5050 мАч, который гарантирует несколько дней автономной работы. Смартфон M-net Power 1 работает в сетях 3G и GSM, без LTE, и комплектуется HD-экраном на 5 дюймов, 8 Гб ROM и 1 Гб ОЗУ, а также процессором с частотой 4х1,3 ГГц. С завода на него установлена ОС Android 7.

Уникальность третьего смартфона, Huawei Nova 2 ( PIC-AL00 ) стоимостью $350 с купоном «Nova2» проявляется в сочетании технических характеристик: здесь есть и двойная камера 12+5 Мп, и мощный процессор Kirin 659 с частотой 8х2,4 ГГц, и глобальная прошивка, и даже супер-камера для селфи с разрешением 20 мегапикселей. Huawei Nova 2 снаряжен 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Из коробки он работает на Android 7.0, и у него по умолчанию есть доступ к Google Play.

Вместе с этими смартфонами GearBest предлагает еще два не менее интересных: это флагманский Xiaomi Mi 6 по цене $409 с купоном «GBM6128» за версию с глобальной прошивкой и памятью 6+128 Гб (50 экземпляров), а также еще один флагман, OnePlus 5 в модификации 8+128 Гб по цене $550 с промо-кодом «plus128ru» (14 экземпляров).