GearBest снизил цены на смартфоны с уникальным функционалом
Категория: Техника | 11 августа 2017 00:00

В крупном интернет-магазине GearBest установлены сниженные цены на три смартфона с уникальным для их ценового сегмента функционалом. Аналогов в этом плане у них нет, а если и есть, то за более крупную сумму. Первым уникальным смартфоном является недавно анонсированный LEAGOO KIICAA MIX, доступный для предварительного заказа. Это безрамочный моноблок, оцененный всего лишь в $110 с купоном «GBlkmix», и старт его продаж в черном цвете металлического корпуса назначен на 9 сентября.


LEAGOO KIICAA MIX

Экран смартфона LEAGOO KIICAA MIX обладает лишь нижней рамкой, но при этом разговорный динамик находится на своем законном месте. Дисплей поддерживает разрешение Full HD при диагонали 5,5 дюйма, а список основных характеристик смартфона включает в себя 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, и 8-ядерный процессор с частотой 1,5 ГГц.

Второй уникальный смартфон – это M-net Power 1 стоимостью всего лишь $50 без промо-кодов. Несмотря на столь невысокую цену, в наличии у него есть аккумулятор емкостью 5050 мАч, который гарантирует несколько дней автономной работы. Смартфон M-net Power 1 работает в сетях 3G и GSM, без LTE, и комплектуется HD-экраном на 5 дюймов, 8 Гб ROM и 1 Гб ОЗУ, а также процессором с частотой 4х1,3 ГГц. С завода на него установлена ОС Android 7.

Huawei Nova 2

Уникальность третьего смартфона, Huawei Nova 2 ( PIC-AL00 ) стоимостью $350 с купоном «Nova2» проявляется в сочетании технических характеристик: здесь есть и двойная камера 12+5 Мп, и мощный процессор Kirin 659 с частотой 8х2,4 ГГц, и глобальная прошивка, и даже супер-камера для селфи с разрешением 20 мегапикселей. Huawei Nova 2 снаряжен 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Из коробки он работает на Android 7.0, и у него по умолчанию есть доступ к Google Play.

Вместе с этими смартфонами GearBest предлагает еще два не менее интересных: это флагманский Xiaomi Mi 6 по цене $409 с купоном «GBM6128» за версию с глобальной прошивкой и памятью 6+128 Гб (50 экземпляров), а также еще один флагман, OnePlus 5 в модификации 8+128 Гб по цене $550 с промо-кодом «plus128ru» (14 экземпляров).

Новость была оставлена 11 августа 2017 00:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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