В Киеве на Позняках жители десяти многоэтажек вторые сутки ночуют на дороге. Об этом сообщает ТСН.

Жители протестуют против строительства автозаправки под окнами.

По словам киевлян, от АЗС до ближайшего дома расстояние не больше 38 метров, а до остановки общественного транспорта 10 метров. .подробнее