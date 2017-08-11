Категория: Столица | 11 августа 2017 04:00
В Киеве на Позняках жители десяти многоэтажек вторые сутки ночуют на дороге. Об этом сообщает ТСН.
Жители протестуют против строительства автозаправки под окнами.
По словам киевлян, от АЗС до ближайшего дома расстояние не больше 38 метров, а до остановки общественного транспорта 10 метров. .подробнее
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