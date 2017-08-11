Полиция установила подробности событий, которые привели к гибели трех человек и пожару в многоэтажном доме в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Установлено, что мужчина жил в этой квартире. Хозяйка решила его выселить. Для этого позвала на помощь дочь с зятем. Женщины хотели.подробнее