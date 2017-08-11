Спортсменка из Тринидада и Тобаго Дебора Джон получила травму во время квалификационного забега на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Ближе к середине дистанции бегунья потеряла темп и врезалась в барьер. Самостоятельно 27-летняя девушка подняться не смогла.

Новость была оставлена 11 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.