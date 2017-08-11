Российская бегунья Татьяна Фирова заявила, что не хочет возвращать олимпийские медали, которых она была лишена за употребление запрещенных препаратов. Легкоатлетка считает, что никто не заслуживает эти награды больше нее. Спортсменка в мае 2016 года была поймана на применении допинга.

Новость была оставлена 11 августа 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.