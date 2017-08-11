Анонсирован смартфон Ulefone Armor 2 из числа неубиваемых – он не боится воды, пыли, падений, жизни в России на одну зарплату, качать варез с пиратских сайтов без прокси и много чего еще. При этом же аппарат очень мощный по современным меркам – у него есть все 6 Гб оперативной памяти.

Корпус Ulefone Armor 2 сделан из армированного поликарбоната и металла, а на лицевой панели поверх дисплея установлено стекло Gorilla Glass 3. Мобильник защищен по стандарту IP68, и его можно оставлять в воде на глубине 1,5 метра на целый час. Углы корпуса имеют резиновые вставки для дополнительной защиты от ударов и падений. В итоге Ulefone Armor 2 может работать в жару 80 градусов и, что более актуально для наших широт, в 40-градусный мороз. В состав мобильника вошли 13-мегапиксельная фронтальная и 16-мегапиксельная основная камеры, порт USB-C с резиновой заглушкой (входа под наушники здесь нет), встроенная память на 64 гигабайта, два слота под SIM-карты, батарейка на 4700 мАч с быстрой зарядкой и 8 ядер по 2,5 ГГц в процессоре Helio P25 от MediaTek.

Спереди у Ulefone Armor 2 расположен экран Full HD с диагональю 5 дюймов ровно, а сам смартфон работает на базе ОС Android 7.0 Nougat от Google. Стоимость Ulefone Armor 2 не сообщается, но предварительные заказы на него уже принимаются, а старт продаж назначен на 15 августа текущего года.