Интернет-магазин всякой всячины AliExpress сообщил о внедрении новых ограничений, актуальных для покупателей из России. В частности, все посылки, отправляемые в нашу страну, должны иметь при себе специальную маркировку со штрих-кодом, а также работающий трек-номер для отслеживания. Об этом также сообщила всеми любимая «Почта России».

Подобное нововведение, разумеется, на руку всем россиянам: во-первых, всегда можно точно знать, где посылка, во-вторых, если продавец не даст трек-номер, то можно открывать спор и требовать возврата денег и в итоге получить товар на почте бесплатно. Плюс, это может сократить время ожидания посылки на несколько дней. Однако данная мера почти наверняка приведет к росту цен на различную мелочевку, хотя AliExpress уверяет в обратном. А теперь к плохим новостям: с сегодняшнего дня AliExpress снизил ставку по кэшбекам в 1,5 раза, то есть вместо 6% теперь есть не более 4%.

Это ограничение на момент написания новости технически не реализовано, так что еще можно успеть урвать 6-процентный возврат средств. Но это еще не все: AliExpress запретил реферальные ссылки в отзывах и комментариях к товарам, а это один из самых популярных способов заработка на эшбеке. Теперь этому пришел конец, увы. Впрочем, реферальные ссылки нельзя оставлять на самом AliExpress, но ведь есть еще социальные сети и другие ресурсы, так что заработать на китайцах все-таки можно.