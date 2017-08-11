В середине этого лета компания Vertu объявила о старте процедуры банкротства и о прекращении производства своих ультрадорогих смартфонов. Сегодня же она сообщила о готовности продать огромную коллекцию своих мобильных устройств, в которой собраны модели, выпущенные в период с 2002 по 2015 год включительно.

Продажи аппаратов Vertu пройдут на аукционе, и коллекция включает целых 105 средств связи для элитных особ, которым в технике важен лишь внешний вид, но никак не аппаратная начинка. К слову, как сообщает портал Engadget, ряд представленных в коллекции аппаратов являются нерабочими, но зато все они украшены драгоценными камнями и металлами.

В дополнение к основному набору телефонов есть еще и отдельная коллекция поделок от Vertu – это Constellation Ayxta, состоящая из 37 моделей. Купить весь набор вполне возможно, однако ставки придется делать по каждому конкретному аппарату, и минимальный размер ставки составляет 20000 фунтов стерлингов или 1,5 миллиона рублей. Надо отметить, что это не так много, ведь определенные модели телефонов стоили от 30000 фунтов стерлингов. Впрочем, наверняка найдутся ярые ценители продукции компании, и ставки взлетят до небес.