Нападающий голландского клуба «Харкемасе Бойз» Денни ван Дуйнен не попал в пустые ворота в матче второго дивизиона чемпионата страны с «Капелле». При счете 2:0 в пользу своей команды ван Дуйнен вышел один на один с вратарем, обыграл его, но пробил над перекладиной. «Харкемасе Бойз» уступил со счетом 2:3.

Новость была оставлена 10 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.