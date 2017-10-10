Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после поражения от Хорватии в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 объяснил, почему команде не удалось квалифицироваться на мундиаль. По его словам, во встрече с хорватами было заметно их превосходство в классе над украинцами.

Новость была оставлена 10 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.