В Киеве могут закрыть 29 колледжей из-за нехватки финансирования. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат и советник мэра столицы по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.Читай также: В киевском колледже разразился скандал из-за сепаратистских футболок По его словам, 29.подробнее

Новость была оставлена 10 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.