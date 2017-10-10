Компания Xiaomi работает над неким новым смартфоном, у которого пока нет названия, и который сегодня засветился в интернете на парочке «живых» снимков. Как видно, это безрамочный мобильник с вытянутым экраном, и он имеет все шансы стать частью серии Redmi, так как все свои флагманы 2017 года Xiaomi уже показала, в отличие от бюджетных моделей.

Предположительно, новый смартфон будет известен как Xiaomi Redmi Note 5 или Redmi 5 Plus, а соотношение сторон его экрана окажется таким же, как у LG G6, то есть 18:9. Всего планируется выпустить три модификации данного аппарата: с 3 Гб RAM и 32 Гб ROM, 4-32 и 4-64 Гб, и все они будут питаться от батареи емкостью 4000 мАч, как у текущего Redmi Note 4, а над их экраном будет красоваться фотокамера с разрешением 8 Мп.

Основная камера здесь двойная, и это сенсоры Sony с разрешением 5 и 16 мегапикселей, с двукратным оптическим зумом и оптической же стабилизацией, если верить слухам. Анонс смартфона ожидается в ноябре этого года, а в продажу он должен поступить декабре по цене всего лишь от 150 долларов США за минимальную конфигурацию. Топовая версия, по предварительным данным, оценивается в $260, что тоже не так уж и дорого.