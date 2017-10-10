Яндекс с нескрываемой мощностью сообщил о полноценном запуске своего собственного голосового помощника Алиса на территории нашей страны. его тестирование стартовало в мае текущего года, и теперь нам предлагают финальную версию данного продукта, и она появилась очень вовремя – россияне устали ждать нормальный Bixby, да и Google Assistant по-прежнему не работает в нашей стране.

За Алисой скрыта нейронная сеть, очень хорошо обученная и даже способная понимать контекст. Алиса умеет распознавать речь и говорит тем же голосом, что и Скарлетт Йоханссон в российском дубляже – сам голос принадлежит актрисе Татьяне Шитовой. В итоге имеем полноценного ассистента с прямым доступом ко всем сервисам Яндекса, включая погоду, карты и многое другое, так что это полноценный инструмент, который может заметно упростить повседневное общение со смартфоном и даже позволить пользоваться им за рулем.

В настоящее время Алиса входит в состав фирменного приложения Яндекс, но совсем скоро ее внедрят во все программные продукты компании, включая обозреватель Яндекс.Браузер.