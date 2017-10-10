Софтверный гигант Microsoft мог стать первым в мире производителем безрамочных смартфонов, поскольку, как утверждается, он еще три года назад начал работу над соответствующим проектом, который получил название Lumia 435. Это как раз тот случай, когда заморозка проекта оказалась благом для всего человечества. В сеть попали рендеры так и не вышедшего Microsoft Lumia 435, и этот смартфон должен был поступить в продажу осенью 2015 года, уже с Windows 10 Mobile на борту.

Согласно тому, что показано на изображениях, аппарат наделен той же концепцией дизайна, что и Xiaomi Mi Mix первого поколения – три рамки из четырех у него отсутствуют, и есть лишь та, что под экраном. Если бы смартфон действительно вышел, то именно он изменил бы рынок, хотя уже тогда его начинка была, мягко говоря, не очень современной – он предлагал всего лишь 1 Гб оперативной и 4 Гб постоянной памяти вместе с процессором Qualcomm 200 и экраном HD на 5 дюймов по диагонали с соотношением сторон 16:9.

Предлагалось запитать все это от батареи емкостью 1800 мАч и поместить все это в пластиковый корпус ярко-зеленого цвета, словом, это был бы очень странный безрамочник, на который сейчас бы никто даже не взглянул. Но, как уже всем известно, название Microsoft Lumia 435 в итоге получил совсем другой аппарат, а безрамочный мобильник на Win10 Mobile так и не вышел. Линейка Lumia на данный момент закрыта, и совсем скоро Microsoft полностью прекратит поддержку своей мобильной ОС в пользу новых программных проектов.