В Киеве после анонимного звонка о якобы минировании закрыли на вход и выход станцию метро Вокзальная. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

Полиция эвакуировала около 600 человек. Станцию проверяли сотрудники полиции и кинологи. После проверки правоохранителями.подробнее