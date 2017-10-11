Категория: Столица | 11 октября 2017 00:00
В Киеве после анонимного звонка о якобы минировании закрыли на вход и выход станцию метро Вокзальная. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.
Полиция эвакуировала около 600 человек. Станцию проверяли сотрудники полиции и кинологи. После проверки правоохранителями.подробнее
Новость была оставлена 11 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.