Владимир Воронов, тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» обвинил главу Федерации ММА России Олега Тактарова в наглой лжи. Специалист опроверг слова Тактарова о помощи Федору и ведении переговоров о его устройстве в UFC.

Новость была оставлена 11 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.