Мать юного дзюдоиста, выступавшего на турнире в Новгородской области, набросилась на проигравшего сына, а затем атаковала судью. После окончания схватки женщина наносит ребенку несколько ударов руками по лицу. К ней подходит арбитр, но мать спортсмена атакует и его. В ответ мужчина ее оттолкнул.

Новость была оставлена 11 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.