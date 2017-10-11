Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о том, что англичане возьмут с собой на чемпионат мира по футболу команду из наблюдателей, которые должны будут обезопасить игроков от слежки спецслужб. «Лучше возьмите футбольную команду», — говорится в сообщении посольства.

Новость была оставлена 11 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.