Посольство России в Великобритании пошутило о слежке спецслужб на ЧМ-2018
Категория: Спорт | 11 октября 2017 16:00

Посольство России в Великобритании отреагировало на информацию о том, что англичане возьмут с собой на чемпионат мира по футболу команду из наблюдателей, которые должны будут обезопасить игроков от слежки спецслужб. «Лучше возьмите футбольную команду», — говорится в сообщении посольства.

Новость была оставлена 11 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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