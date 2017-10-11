Мессенджер Telegram от Павла Дурова, создателя Вконтакте, сегодня получил обновление, которого пользователи ждали не один год. Приложение наконец-то перевели на русский язык и заодно добавили украинскую локализацию, хотя до этого оно существовало только с английским интерфейсом.

Апдейт привнес в Telegram поддержку и других языков, включая малайский, до которого никому нет дела. Заметим, что возможность перевести Telegram на русский была и раньше, но лишь после скачивания соответствующего ланг-пака, а теперь он вшит в саму программу и доступен в меню настроек. Также в мессенджере обновился медиаплеер, ставший, по официальным данным, в несколько раз удобнее, плюс появились «живые» метки местоположения, эдакий аналог FourSquare, именуемый здесь Live Locations. Сервис работает в реальном времени.

В целом изменений в Telegram достаточно много, но все они носят больше технический, чем прикладной характер – в основном это все тот же мессенджер с расширенным функционалом группового общения, и он по-прежнему доступен в России под iOS и Android, хотя тучи над ним сгущаются – Роскомнадзор постоянно грозится заблокировать его.