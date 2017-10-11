Состоялся официальный показ смартфона Huawei Honor 7X из числа середнячков, наделенный очень привлекательной стоимостью, особенно для этого бренда и особенно с учетом его начинки. Главной фишкой аппарата стал, конечно, вытянутый экран с соотношением сторон 18:9, рамки которого имеют минимальную толщину.

Дисплей Huawei Honor 7X держит разрешение Full HD+ при диагонали 5,93 дюйма, и прямо над ним есть фотокамера на 8 мегапикселей без вспышки. Смартфон построен на процессоре Kirin 659 среднего уровня с видеокартой Mali-T830 M2 и восемью ядрами по 2,36 ГГц каждое. Здесь есть 4 Гб оперативной памяти и слот microSD до 256 Гб, тогда как объем ROM может составлять 32, 64 или даже 128 гигабайтов.

По итогу получился весьма интересный смартфон, да еще и с двойной камерой на 16 и 2 Мп с двойной же вспышкой, у которого есть дактилоскоп, корпус из металла, LTE-модем, два SIM-слота и батарея емкостью 3340 мАч. Доступно несколько цветов корпуса, включая представленный на рендере темно-синий и банальный золотой. Стоит новый Huawei Honor 7X от 200 до 300 долларов США в зависимости от объема постоянной памяти, и цены эти актуальны лишь при заказе из Поднебесной.