Так уж случилось, что до России технологии доходят с большим опозданием, и особенно это касается современных алгоритмов беспроводной связи. 3G-сети есть далеко не везде, а 4G-интернет и вовсе доступен лишь жителям очень крупных городов, да и смартфонов с их поддержкой в бюджетном сегменте пока что совсем мало. Одним из первых аппаратов с модулем 4G, официально продающихся в России в категории «до 7000 рублей», стал BQ Strike LTE.

Смартфон BQ Strike LTE оценивается в 6000 рублей на момент написания статьи, что делает его бюджетным – с учетом курса валют его стоимость находится в районе 100 долларов США по состоянию на октябрь 2017 года. Но, помимо поддержки 4G, у данной модели есть и другая особенность: она располагает очень яркой внешностью и широким спектром цветов корпуса, и нам достался самый необычный оттенок из всех доступных.

Упаковка

Смартфон BQ Strike LTE предлагается в двойной коробке из плотного картона, на которой сразу есть информация о его внешнем виде и аппаратных спецификациях. Сделано все очень красиво, даже с золотым теснением, словом, и стильно, и достаточно информативно.

Правда, предоставленные снимки не показывают все варианты расцветов корпуса, коих здесь целых пять – есть лишь две, в том числе и та, которая находится непосредственно в коробке. Об остальных цветах упоминания отсутствуют.

Комплектация

Будучи бюджетным, смартфон BQ Strike LTE не может претендовать на расширенную комплектацию, так как производителю надо на чем-то экономить, чтобы удержать цену на нужном уровне. В данном случае жертвой экономического кризиса в стране пали наушники – их в комплекте не оказалось, а жаль.

Комплектация BQ Strike LTE, на самом деле, очень скромная, даже на ускоренную зарядку шансов не оставили, положив в комплект сетевое ЗУ с силой тока 1 ампер. Помимо него, в коробке были обнаружены инструкция, гарантийный талон и дата-кабель для зарядки и синхронизации с ПК. Пленка на экран тоже есть – она заранее нанесена на лицевую панель.

Характеристики

В плане аппаратной начинки смартфон BQ Strike LTE вполне соответствует своей цене и находится на уровне аналогов, официально продающихся на территории страны. Конечно, из КНР за те же деньги можно заказать что-то получше или более доступный аппарат, но, во-первых, не будет гарантии, во-вторых, поддержка сетей 4G Band 20, актуальных для России, уже не будет обязательной.

Перечисленные спецификации смартфона обнаружены на официальном сайте и частично на коробке и в комплектной инструкции, плюс есть некоторые дополнительные сведения с Яндекс.Маркета.

— экран: IPS, HD, 5 дюймов, 1280х720 пикселей;

— процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра, 1,25 ГГц;

— видеокарта: встроенная, Mali-T720;

— память: 1 Гб ОЗУ, 8 Гб ROM, microSD до 64 Гб;

— операционная система: Google Android 7 Nougat, интерфейс Material UI;

— интерфейсы: microUSB 2.0, microSD, 2xSIM, 3,5 миллиметра;

— беспроводные интерфейсы: GSM, 3G, 4G, GPS, FM, Bluetooth 4, WI-FI 802.11n;

— фотокамеры: основная 13 Мп, фронтальная 8 Мп;

— аккумулятор: съемный, литий-ионный, 2500 мАч;

— материал корпуса: пластик, металл;

— цвет корпуса: серый, серебристый, розово-золотой, голубой, золотой;

— размеры: 144х73х9 мм;

— вес: 159 граммов;

— особенности: поддержка VoLTE;

Из перечисленного обязательно стоит выделить поддержку VoLTE, хотя этот протокол есть пока что не у всех российских операторов, а также пять достаточно ярких цветов корпуса, которые смотрятся небанально и даже вполне свежо. Помимо этого, обратите внимание на объемы памяти: это самое слабое место смартфона ввиду наличия конкурентов с 2 Гб RAM и 8 Гб ROM за схожую сумму.

Внешний вид

На тест к нам приехал смартфон BQ Strike LTE в цвете под названием «голубой», хотя на деле это «пронзительный синий»: очень насыщенный оттенок, яркий и переливающийся на солнце, особенно когда свет попадает на тыльную панель из метала. Последняя занимает значительную часть задней крышки, однако верхняя и нижняя грани, а также все четыре торца изготовлены уже из пластика такого же синего цвета. Если вы хотите увидеть смартфон в голубом окрасе, посмотрите на новый невзрачный Google Pixel 2.

Лицевая панель в нашем случае черная, с отдельными сенсорными кнопками под экраном, за что BQ большое спасибо, ведь в последнее время они встречаются все реже, и даже у самой BQ есть масса моделей без них, например, Strike Selfie Max.

По расположению элементов корпуса здесь все вполне стандартно и привычно, без экспериментов, которые, как правило, приводят к ухудшению удобства использования. Разве что, качельки громкости у этого смартфона нет: вместо нее две отдельные кнопки рядом с клавишей включения на правом торце.

Спереди есть сенсорные кнопки управления, экран с большими по нынешним меркам рамками, разговорный динамик, фронтальная камера и датчики света и приближения. На тыльную сторону корпуса производитель вывел основную одинарную камеру с одинарной же вспышкой и основной динамик, снизу у смартфона есть только микрофон, а сверху – входы под наушники и кабель зарядки.

Тыльная панель заходит на торцы корпуса и снимается вместе с ними. Под ней находятся ниша под аккумулятор и три слота: два SIM, карты в которых потенциально можно менять на горячую (хотя надпись No Hot Plug говорит об обратном) и слот microSD. Добраться до него при наличии в смартфоне батареи невозможно. Крышка аккумулятора сбору отпечатков пальцев не подвержена, однако панель лицевая пачкается очень быстро – уже через пару минут использования она будет полностью покрыта следами рук.

Эргономика

Смартфон BQ Strike LTE отличается скользкими боковыми торцами, которые оказались слишком гладкими для уверенного хвата. Если бы не этот недочет, выронить аппарат было бы проблематично ввиду оптимальной удобной толщины.

Управление одним пальцем затруднено широкими рамками экрана, но вполне возможно, плюс очень важный момент: в смартфоне есть возможность менять порядок сенсорных кнопок под экраном. Тачскрин уверенно реагирует на касания в разных точках, в том числе и на торцах, и необработанных срабатываний не остается.

Вес смартфона в руке не ощущается: в продаже есть намного более тяжелые 5-дюймовые экземпляры, этот же достаточно легкий.

Снять крышку аккумуляторного отсека без запаса терпения, пластиковых карт и матерных слов у вас не выйдет: сидит она, как влитая, и придется знатно повозиться прежде, чем смартфон откроется перед вами. Боковые кнопки имеют ощутимый ход и тактильную отдачу, но разделение качельки громкости на две клавиши не всем покажется удобным, хотя нам такое решение пришлось по нраву. В то же время есть вопрос к месту размещения основного динамика: его можно найти сзади, и он постоянно закрывается ладонями или столешницей, и даже отформованный выступ никак не помогает избежать этого.

Экран

Основу экрана смартфона BQ Strike LTE составила матрица IPS качеством чуть выше среднего, что, конечно, поспособствовало удержанию цены от роста, но отразилось и на качестве изображения. Сочность оттенков вопросов не вызывает, хотя белый уходит в теплые тона, но вот яркости экрану заметно не хватает.

На солнце дисплей не читается вовсе, но в то же время в помещении яркость можно снизить до 35-40 процентов, и этого вполне хватит для комфортного взаимодействия с устройством. Искажений цветов замечено не было, ни по вертикали, ни по горизонтали. Сенсорный слой обрабатывает не более двух одновременных прикосновений, что может оказаться критичным в некоторых приложениях и видеоиграх.

Экрану BQ Strike LTE можно поставить 4 балла из 5 возможных: в целом он не так уж плох, и только нулевая читабельность на солнце может выводить из себя.

Звук

Расположенный на тыльной стороне корпуса основной динамик смартфона обладает средним уровнем громкости, что может помешать услышать вызов при нахождении в шумном месте. Для прослушивания музыки или просмотра фильмов громкости и качества звука будет вполне достаточно, но динамику все же не хватает низких частот ввиду общей бюджетности смартфона. Хрипы на высоком уровне громкости отсутствуют, так что мы бы рекомендовали посетить инженерное меню и немного повысить громкость основного динамика – на его ресурсе это никак не скажется, а вот слышимость заметно улучшится.

С разговорным динамиком на лицевой панели все намного проще: он достаточно громкий по умолчанию, так что никаких действий с ним совершать не придется. То же самое касается и микрофона, показавшего хорошую чувствительность, разве что защиты от ветра ему не хватает.

Камеры

На удивление, фронтальная камера смартфона BQ Strike LTE, несмотря на меньшее количество мегапикселей, показала себя лучше в сравнении с основной при дневном свете. Автопортреты получаются вполне достойного качества, пусть даже у фронталки нет собственного автофокуса, и это относится в том числе и к насыщенности цветов. Ночью или при искусственном свете селфи-камера, понятное дело, начинает сдавать позиции, но днем пользы от нее очень много. Наша оценка – 4 балла из 5.

Основная камера показывает себя на уровне 5-мегапиксельных матриц – детализация хромает даже днем, а в сумерках появляется очень много шумов. Ей мы ставим 3 балла, но лишь за неплохой быстрый автофокус, а вот вспышка ее подкачала: тусклая, на основе маленького единственного светодиода, так что ее удел – это работа в качестве фонарика, и не более того.

Программное обеспечение и память

Прошивка BQ Strike LTE основана на операционной системе Android 7 с большим количеством дополнительных настроек. До MIUI от Xiaomi, конечно, не дотягивает, но и здесь можно весьма неплохо кастомизировать смартфон. В частности, есть возможность менять порядок расположения сенсорных кнопок под экраном и очень тонкая настройка управления жестами. С их помощью пользоваться мобильником становится намного удобнее и быстрее.

Присутствуют и такие традиционные для современных аппаратов BQ фишки, как масштабирование не только текста, но и всего изображения и оперативный релиз апдейтов прошивки с их установкой по воздуху. Кроме того, в смартфон встроен светодиодный индикатор событий, который тоже можно настроить по своему вкусу.





Но есть у программной части BQ Strike LTE и темная сторона: это целый набор мусорного софта, засоряющего память и рабочие столы, постоянно сыпящего уведомлениями и вообще всячески раздражающего. Удаление программ возможно только после получения рут-прав, а без них все это безобразие получится лишь отключить.





Наличие бесполезного рекламного ПО приводит к наличию свободных 308 Мб ОЗУ из общих 1024 Мб, а также 3,32 Гб из 8 Гб ROM, так что памяти в телефоне и правда очень мало для 2017 года.

Производительность



Нехватка ОЗУ приводит к определенным сложностям в работе с BQ Strike LTE: смартфон постоянно выгружает из памяти приложения, оставляя одно-два в зависимости от их веса. К примеру, два навигатора он уже не потянет, да и браузер с парой запущенных мессенджеров будут выгружаться по очереди. 1 Гб RAM – это самый-самый главный недочет смартфона, на наш взгляд.

В синтетических тестах этот недостаток проявляется не так сильно: в AnTuTu моноблок получил чуть больше 28900 баллов, в Quadrant Standard – 10232 балла, а GeekBench поставил его процессору 530 и 1498 баллов в одноядерном и многоядерном режимах. Очень хорошо показала себя встроенная в процессор видеокарта: на смартфоне удалось поиграть в Танки, пусть и на минимальных настройках, но почти без лагов. Нагрев мобильника есть, но он некритичный, перегревов тут точно можно не ожидать.

Автономная работа

Strike LTE работает от АКБ емкостью 2500 мАч, и при стандартной загруженности, включая мобильный интернет, потоковое видео, музыку, общение в социальных сетях и, разумеется, звонки, но все это без фанатизма, разряжает батарею за 1-1,5 дня. Усиленная нагрузка разрядила смартфон в ноль за шесть часов, а в режиме навигатора по 3G и GPS аппарат выдерживает до трех часов, не более.

Комплектное ЗУ выдает силу тока 1 ампер при напряжении 5 вольт, что пока еще является стандартом. Во время зарядки нагрева АКБ не наблюдается, но на сам процесс иногда уходит довольно долго времени: с 0% до 100% смартфон заряжается за 3 часа.

Заключение

В результате всех тестов получили, что смартфон BQ Strike LTE – это в первую очередь именно средство связи, а затем уже фотоаппарат и музыкальный плеер. Поддержка сетей LTE Band 20 является огромнейшим преимуществом, потому как даже недорогие Xiaomi, заказанные из Поднебесной, Band 20 как раз-таки не ловят.

Также BQ Strike LTE вполне можно позиционировать как яркий смартфон для неординарных личностей, желающих еще сильнее выделяться из толпы: оттенки корпуса вполне симпатичные, и голубой цвет здесь очень даже радует. Android 7 тоже можно отнести к преимуществам, что в итоге делает BQ Strike LTE неплохим смартфоном за свои деньги.

Но не ждите от него чудес производительности: памяти у него чертовски мало, и в 2017, а тем более в грядущем 2018 году ее будет катастрофически не хватать. Также не стоит рассчитывать на высокое качество снимков, получаемых на основную камеру, но, с другой стороны, фронталочка снимает отлично. В итоге имеем своего рода контрастный смартфон за минимальные деньги – 6000 рублей.

Плюсы BQ Strike LTE

— яркий дизайн;

— Android 7;

— поддержка 4G и VoLTE;

Минусы BQ Strike LTE

— предустановленное рекламное ПО;

— мало ОЗУ и встроенной памяти;

— слабая основная камера.