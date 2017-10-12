Категория: Столица | 12 октября 2017 00:00
Злоумышленники похитили около 350 тысяч долларов и золото в слитках из депозитных ячеек одного из банков Киева, сообщает столичное управление Нацполиции.
«По предварительной информации, в группе «работает» как минимум трое лиц. Правоохранителям известно о трех преступлениях, к которым причастные.подробнее
Новость была оставлена 12 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.