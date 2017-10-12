Нападающего сборной Колумбии Радамеля Фалькао заподозрили в организации договорного матча в последнем туре отборочного этапа чемпионата мира-2018 с командой Перу. 31-летний форвард, прикрыв рот рукой, пытался в чем-то убедить одного за другим игроков соперника. Счет 1:1 устроил обе команды.

Новость была оставлена 12 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.