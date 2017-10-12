Бывший чемпион мира по боксу, ныне занимающий пост мэра Киева Виталий Кличко пожалел, что отказался от предложения главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко мотивировать команду перед решающим матчем с Хорватией. Он признался, что чуть не плакал после поражения команды от Хорватии.

Новость была оставлена 12 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.