Анонсированы умные часы Microwear L1, наделенные круглым экраном и поддержкой сотовых сетей третьего поколения. Как утверждается, новинка способна заменить собой смартфон, однако это все маркетинг (это теперь синоним слова «обман»), поскольку по начинке они уступают традиционным сенсорным моноблокам.

Между тем, если от смартфона вам требуются только звонки и фотокамера, то для вас часы Microwear L1 в самом деле смогут заменить его, поскольку у них есть слот под SIM-карту и встроенная камера, правда, всего лишь на 0,3 мегапикселя. Microwear L1 могут работать в паре с гаджетами на iOS и Android, а их экран держит разрешение 240х240 точек при диаметр 1,3 дюйма.

Также в список характеристик часов вошли 32 Мб ОЗУ и 128 Мб ROM, слот microSD до 64 Гб и полный спектр возможностей современного фитнес-трекера, включая сенсор сердечного ритма и контроллер сна. Стоят Microwear L1 ровно 90 долларов США в комплекте с батареей на 480 мАч, которой этим часам хватает на три для умеренного использования.