В крупном интернет-магазине Cafago стартовала распродажа новых смартфонов от компаний Meizu и HomTom, известных на российском рынке. Для каждого из гаджетов предусмотрена бесплатная доставка в пределах границ нашей страны, и смартфоны от Meizu относятся к числу флагманских, тогда как новинка от HomTom входит в категорию безрамочных средств связи.

В рамках распродажи Cafago снизил цену на топовый смартфон Meizu Pro 7, анонсированный этим летом. Моноблок обладает вторым дополнительным экраном на тыльной панели корпуса, на который выводятся уведомления, а также изображение с двойной основной камеры, которую теперь можно использовать для селфи. Смартфон оценивается в $388 с купоном «RU0106», и это цена за версию с 4 Гб RAM и 128 Гб ROM. К характеристикам моноблока относятся экран 5,2 дюйма с разрешением 1920х1080 точек, ОС Android 7 с оболочкой Flyme, батарея на 3000 мАч и процессор MediaTek Helio P25.

Второй смартфон – это Meizu Pro 7 Plus, тоже с двумя экранами, где основной дисплей получил диагональ 5,7 дюйма с разрешением 2560х1440 точек, а в качестве процессора используется MediaTek Helio X30 с десятью ядрами. Данный аппарат является флагманом всей линейки Meizu 2017 года и стоит $427 с купоном «RU0107» и памятью 6+64 Гб.

От HomTom в акции Cafago участвует безрамочный S8, цена которого при активации купона «RU0118» составит всего $158. Смартфон предлагает экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD при диагонали 5,7 дюйма, двойную фотокамеру 16+5 Мп, батарею емкостью 3400 мАч и прошивку на основе ОС Android 7 от Google.