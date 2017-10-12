Компания ZTE провела показ своего новейшего топового смартфона Nubia Z17S из числа имиджевых и одновременно безрамочных. Это флагманский аппарат, однако его дизайн почти на 100% скопирован с другого «китайца», Huawei Honor 9, представленного ранее в этом году.

Экран нового ZTE Nubia Z17S поддерживает разрешение 2040х1080 точек при диагонали 5,73 дюйма и охватывает 96% цветового пространства NTSC, хотя этот параметр для смартфонов не так уж и важен. Лицевая панель аппарата закрыта стеклом Gorilla Glass, и оно же, но уже с 3D-эффектом, закрывает тыльную часть корпуса, тогда как рамка здесь выполнена из алюминия.

ZTE Nubia Z17S работает на процессоре Qualcomm 835, самом мощном в 2017 году, и рядом с ним есть 6 или 8 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Камер у смартфона четыре: спереди 5+5 Мп для эффекта Боке при съемке селфи, а сзади установлено два модуля на 12 и 23 мегапикселя. Работает ZTE Nubia Z17S от батареи на 3100 мАч с быстрой зарядкой и стоит от $455 со стартом продаж 19 октября в черном и голубом цветах корпуса.