Швейцарская прокуратура открыла уголовное дело в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелафи, который подозревается в коррупции. Подозрение правоохранительных органов вызвала продажа прав на показ матчей чемпионатов мира по футболу 2026 и 2030 годов компании BEIN MEDIA GROUP LLC.

Новость была оставлена 13 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.