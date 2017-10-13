Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении нападающего сборной Австралии Тима Кэхилла из-за жеста, который он показал в честь туристического агентства TripADeal. Организация заинтересовалась эпизодом, произошедшим во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018 между австралийцами и сирийцами.

Новость была оставлена 13 октября 2017 00:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.