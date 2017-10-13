В зоопарке 12 месяцев под Киевом у пары жирафов Мари и Николая Степановича родился детеныш, которого назвали Виталием. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец зоопарка Михаил Пинчук.Читай также: В Китае панды шикарно отпраздновали день рождения Пинчук добавил, что беременность жирафихи стала.подробнее

Новость была оставлена 13 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.