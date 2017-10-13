Исполнительный комитет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) решил передать полномочия президента организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу. Кроме того, от Илюмжинова потребовали отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборы главы организации в 2018 году.

Новость была оставлена 13 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.