Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании. Встреча с аргентинцами пройдет 11 ноября, с испанцами — 14-го. Оба матча состоятся в России. Точное место и время будет известно позднее. Эти игры станут для национальной сборной последними в 2017 году.

Новость была оставлена 13 октября 2017 16:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.