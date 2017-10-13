Французская компания Archos, о которой уже давненько ничего не было слышно, сегодня презентовала свой новый смартфон Diamond Omega. Аппарат, как это модно в 2017 году, оказался безрамочным, ибо тренд и нежелание Archos отставать от рынка, плюс количество встроенных в него камер просто зашкаливает.

И спереди, и сзади у Archos Diamond Omega установлено по две камеры: на лицевой панели 5+5 Мп и 23+12 Мп для панели задней. Оба комплекта настроены на создание портретов с эффектом глубины резкости (эффект Боке), так что себяшки будут получаться интересными. К основным характеристикам гаджета относится в первую очередь экран LTPS с диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD+ при соотношении сторон 18:9, плюс есть 8 Гб оперативной памяти накопитель на 128 гигабайтов и процессор Qualcomm 835, словом, начинка здесь топовая. Смартфон питается от батареи на 3100 мАч при толщине корпуса 9 миллиметров и весе 170 граммов и работает на базе ОС Android 7.1 Nougat от Google.

В наличии у Archos Diamond Omega есть порт USB-C, поддержка сетей четвертого поколения (про Band 20 информации нет) и полный набор прочих модулей беспроводной связи. Старт продаж смартфона состоится во второй половине ноября этого года по цене 500 евро. Надо ли говорить, что смартфон OnePlus 5 с чуть ли не лучшими камерами на рынке и схожими параметрами обойдется дешевле? Правда, у него не будет безрамочного экрана, но это уже дело вкуса.