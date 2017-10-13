Компания Casio анонсировала нечто под названием G’Z Eye – официально это экшен-камера, вот только пока остальные пилят свои новинки в дизайне а-ля GoPro Hero, в этой модели внешность совершенно уникальная для данного класса устройств. Экстерьер камеры напоминает усиленные часы Casio G-Shock, и сама по себе она не мене прочная.

Как утверждается, Casio G’Z Eye способна выдержать падение с высоты 50 метров и может нырнуть на те же 50 метров под воду без дополнительного герметичного кейса. При этом же ей не страшен 10-градусный мороз, а внутри не скрыты модули Bluetooth и Wi-Fi для удаленного управления и передачи видео на смартфон без проводов. Casio G’Z Eye пишет видео в разрешении до Full HD с частотой до 120 кадров в секунду, а угол обзора ее оптики составляет немалые 170 градусов.

Внутри стоит сенсор на 6,9 мегапикселя, однако модель процессора по каким-то причинам не публикуется. Для Casio G’Z Eye уже выпущено специальное фирменное ПО для смартфонов под iOS и Android, а сама камера поступит в продажу уже 27 октября текущего года. Стоимость Casio G’Z Eye будет установлена ближе ко дню релиза.