В Европе прошла презентация нового китайского смартфона Huawei Honor 6C Pro, ориентированного именно на страны Старого Света. Также он будет продаваться и в России, однако его цена для нашего рынка на данный момент не сообщается.

Смартфон Huawei Honor 6C Pro облачен в корпус из металла, на тыльной панели которого красуются камера с матрицей на 13 Мп и сканер отпечатков пальцев. К сильным сторонам аппарата, оцененного всего в 180 евро при наличии логотипа столь крупного А-бренда на корпусе, стоит отнести 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, но на этом его положительные стороны заканчиваются, хотя можно отметить еще порт USB-C.

В остальном у Huawei Honor 6C Pro все не так хорошо: экран при диагонали 5,2 дюйма держит разрешение HD, АКБ располагает емкостью 3000 мАч, а в качестве основы задействован чип MediaTek MT6750, пусть и 8-ядерный. Смартфон весит 145 граммов, а его толщина не превышает 8 миллиметров, и работает он на базе ОС Android 7 с фирменной оболочкой Emotion UI или EMUI 5.1. В наличии два слота под SIM-карты и LTE-модем. Старт продаж Huawei Honor 6C Pro состоится в ближайшие дни.