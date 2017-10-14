В Киеве ограничат движение транспорта по улице Елены Телиги. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор в Facebook.

«С 15.10.2017, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Елены Телиги, движение транспорта на участке от улицы Копыловской до улицы Ольжича в.подробнее