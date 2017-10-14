В Киеве ограничат движение на улице Елены Телиги
Категория: Столица | 14 октября 2017 00:00

   В Киеве ограничат движение транспорта по улице Елены Телиги. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации Киевавтодор в Facebook.

«С 15.10.2017, в связи с выполнением работ по капитальному ремонту улицы Елены Телиги, движение транспорта на участке от улицы Копыловской до улицы Ольжича в.подробнее

Новость была оставлена 14 октября 2017 00:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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