Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу может провести заграничный сбор перед стартом домашнего чемпионата мира-2018. «Система подготовки, скорее всего, будет взята из опыта Кубка конфедераций, а потом в положенные сроки вернемся», — заявил Мутко.

Новость была оставлена 14 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.