Футболист московского «Динамо» Виктор Демьянов забил гол с центра поля в матче 13-го тура молодежного первенства России со «СКА-Хабаровском». Полузащитник отметился на 77-й минуте встречи. Получив мяч, Демьянов воспользовался тем, что вратарь соперника далеко вышел из ворот, и послал мяч с середины поля ему за спину.

Новость была оставлена 14 октября 2017 08:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.