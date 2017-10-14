В субботу, 14 октября, в Оболонском районе Киева произошло ДТП. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.Читай также: За полчаса на трассе Киев-Чоп произошло три ДТП, есть погибшие Водитель, находясь в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, сбил женщину. После происшествия мужчина уснул в своем.подробнее

Новость была оставлена 14 октября 2017 12:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.