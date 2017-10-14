История развивается по спирали: первые смартфоны на Windows Mobile и прочих старых платформах поставлялись со стилусами, и пользоваться ими было очень удобно. Потом пришел Стив Джобс и представил первый iPhone, сказав, что стилусы устарели и никому не нужны. И вот совсем недавно Apple уже под руководством Тима Кука представила стилус Apple Pencil для планшетов iPad, и совсем скоро его поддержка появится и в Айфонах.

Для iPhone, вероятнее всего, выйдет особая версия Apple Pencil, несколько более компактная, но случится это еще нескоро – лишь в 2019 году. На следующий год у Apple несколько другие планы – ей нужно сделать нормальный безрамочный смартфон, без этого ужасного выреза в экране под неработающую Face ID, как у iPhone X, который еще даже не вышел.

По слухам, новый Apple Pencil станет компактнее, тоньше и легче, а также лишится Lightning и будет напоминать S-Pen в устройствах от Samsung серии Note. Таким образом, новые Айфоны будут позиционироваться как оптимальные не только для досуга, но и для работы, ведь во многих приложениях действительно намного удобнее оперировать именно стилусом, а не пальцами. Сама Apple пока никак не комментирует все эти слухи.